Челябинск, , 16:47 — REGNUM Территорию геронтологического центра в Челябинске помогли убрать сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Челябинской области, сообщили 21 апреля в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы провели субботник Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Мероприятие, в котором приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба «Высота», подшефного ОМОН «Воин», проведено накануне, 20 апреля.

Шесть росгвардейцев и 24 воспитанника клуба собрали в мешки осеннюю листву, подмели территорию. Постояльцы геронтологического центра поделились своими впечатлениями, отметив, что им важно чувствовать заботу.

На субботнике Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Как сообщил представитель Росгвардии капитан полиции Альберт Габбазов, в челябинском геронтологическом центре проживает 201 человек, причём 16 из них – это ветераны Великой Отечественной войны.

Постояльцы геронтологического центра Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Ветеран войны Александра Степановна Маслова рассказала, что с 15 лет работала на заводе рассыльной. Её муж в годы Великой Отечественной был командиром воздушно-десантной разведывательной группы, награждён медалью «За отвагу».

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