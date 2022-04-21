Москва, , 16:33 — REGNUM Минюст предлагает исключить маркировку иноагентов в соцсетях, она останется только при профессиональной деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предложена маркировка за профессиональную деятельность либо деятельность, на основании которой тот иной субъект включен в статус иностранного агента», — сказал Свириденко по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Сейчас иноагенты обязаны маркировать все свои публикации, в том числе в соцсетях.

Отдельный законопроект об иностранных агентах разработали депутаты Госдумы, инициатива будет внесена в Госдуму на следующей неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме хотят запретить иноагентам инвестиции и преподавание