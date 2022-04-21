Москва, 21 апреля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Минюст предлагает исключить маркировку иноагентов в соцсетях, она останется только при профессиональной деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Предложена маркировка за профессиональную деятельность либо деятельность, на основании которой тот иной субъект включен в статус иностранного агента», — сказал Свириденко по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Сейчас иноагенты обязаны маркировать все свои публикации, в том числе в соцсетях.

Отдельный законопроект об иностранных агентах разработали депутаты Госдумы, инициатива будет внесена в Госдуму на следующей неделе.