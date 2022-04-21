Москва, , 16:29 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 15 апреля составил $611,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 8 апреля международные резервы страны составляли $609,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,7 млрд, или на 0,3%.

Напомним, ранее Центробанк сообщил, что за март международные резервы России сократились на $10,724 млрд, или на 1,74%.

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