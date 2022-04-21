Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM На территории Санкт-Петербурга зафиксирован первый в 2022 году пал травы, горит 500 кв. метров территории, сообщили 21 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

Поджог сухой прошлогодней травы заметили около 15:48 мск в Приморском районе Петербурга на проспекте Королева, у озера Долгое.

«Горение травы на площади 500 м. кв., на месте работает АЦ (автомобильная цистерна, — прим. ред.) 23 ПСЧ (пожано-спасательной части, — прим. ред.)», — уточнили в ведомстве.

Напомним, выжигание сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 15 до 25 тыс. рублей, на юридических лиц – от 150 до 250 тыс. рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, уничтожение имущества, причинение вреда здоровью человека влечет штраф на граждан от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до тридцати суток.