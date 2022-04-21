Кострома, 21 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Заседание Костромской областной думы 21 апреля началось со скандала, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Депутат Максим Гутерман покинул его в знак протеста. Поводом для претензий политика стало то, что дума не успела рассмотреть и внести в повестку его предложение, касающееся обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.

Зал Костромской областной думы

«Моё предложение не внесено в повестку заседания, так как его не успели проработать в думе. В очередной раз рассмотрение моих предложений затягивается. Я считаю вопрос обеспечения безопасности очень важным, и в знак протеста ухожу с заседания», — сказал Гутерман.

Суть предложения заключается в передаче полномочий по обеспечению безопасности в школьных и дошкольных учреждениях на федеральный уровень – Росгвардии или вневедомственной охране. Сейчас безопасность большей части образовательных учреждений региона обеспечивают штатные сотрудники. Около 18% областных детсадов и 21% школ нанимают частные охранные предприятия.

Комментируя протест, председатель облдумы Алексей Анохин заявил, что пытался связаться по доработке предложения с депутатом, но не смог этого сделать. Также он назвал его предложение «дельным» и пообещал, что дума рассмотрит его в соответствии с регламентом.