Озёрск, Челябинская область, 21 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Озёрске Челябинской области бывшего работника муниципального предприятия осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

George Hodan Суд

По данным следствия, 61-летний гражданин трудился там начальником цеха водоотведения. И дал подчинённым указания выполнить работы на территории ООО, договора с которым у предприятия не было. Более того, полученные за работы более 600 тыс. рублей он присвоил.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Суд обязал его уплатить 40 тыс. рублей штрафа.