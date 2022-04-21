Красногорск, 21 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Подмосковье свыше 4,4 млн человек сделали прививку от COVID-19. Об этом 21 апреля сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Mil.ru Вакцинация

Отмечается, что вакцинацию от коронавируса можно пройти в поликлиниках, круглосуточных пунктах вакцинации, а также в ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах. Всем желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«В Подмосковье вакцинацию прошли уже более 4,4 млн человек. Это более 70% от взрослого населения региона», — сказала первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.