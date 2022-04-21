Ярославль, , 16:36 — REGNUM В Ярославском государственном медицинском университете сменился ректор. Об этом сообщает портал «Ярославский регион».

Александр Хохлов ysmu. ru

Исполняющим обязанности ректора, согласно приказу министра здравоохранения Михаила Мурашко, назначен Александр Хохлов. Он выпускник ЯГМУ. После окончания университета остался работать в нем. Ранее он занимал должность проректора по развитию.

Прежний руководитель Алексей Павлов возглавлял ЯГМУ на протяжении 12 лет. С поста он ушёл по достижении 70 лет — максимального предельного возраста для ректора университета.