Таганрог, Ростовская область, 21 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) выставят на торги два рынка – «Николаевский» и «Русское поле». По словам заместителя главы администрации приморского города Светланы Камбуловой, на их территории с приходом грамотных управленцев организуют цивилизованную современную торговлю.

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок в Ставрополе

«Эти перемены только к лучшему. В настоящее время подготовлен проект решения городской думы Таганрога о включении в прогнозный план приватизации доли муниципального образования «Город Таганрог» в ООО, которыми сейчас являются эти рынки», — цитирует чиновницу портал «Ёрш. Таганрог».

Решение о продаже двух торговых площадок принято после того, как управление данными обществами с муниципальным участием было признано неэффективным.