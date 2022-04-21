Казань, , 16:34 — REGNUM В России появился единый национальный речной туристический маршрут, в который вошли семь регионов. В дальнейшем за счет присоединения других субъектов его могут расширить, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Речной туризм Permkrai.ru

«В курируемом мной Приволжском федеральном округе туристические проекты семи регионов — Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края — входят в инициативу «Волжское путешествие». Получился единый национальный речной туристический маршрут. В рамках него будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновлен речной флот субъектов округа. Маршрут может быть также расширен за счет присоединения других регионов», — цитирует ТАСС Чернышенко.

По словам вице-премьера, круизный туризм — один из наиболее перспективных видов отдыха, развивающийся благодаря поддержке Правительства и нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Развивать круизный туризм можно в каждом федеральном округе, заключил спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», до конца 2022 года в единый федеральный реестр войдут более пяти тысяч аттестованных экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

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