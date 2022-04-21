Кишинёв, , 16:10 — REGNUM Генеральная прокуратура Молдавии 21 апреля обратилась с запросом в парламент республики с ходатайством о лишении иммунитета депутата от Блока коммунистов и социалистов (БКиС) Раду Мудряка. Об этом объявил спикер парламента Игорь Гросу на заседании.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Постановлением исполняющего обязанности генерального прокурора 20 апреля 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении депутата парламента Республики Молдова Раду Мудряка, а также других лиц на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, подпадающего под Уголовный кодекс», — зачитал Гросу текст обращения.

Запрос передали на рассмотрение в профильную юридическую комиссию. Мудряк заявил, что не согласен с обвинениями и покинул зал заседаний. Сопредседатель фракции БКиС Влад Батрынча сообщил, что у депутата больное сердце.

«У него запрограммирована третья операция на сердце, и если что-то произойдет, вы будете виноваты», — сказал Батрынча после того, как проводил Мудряка.

Напомним, ранее и. о. генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу заявил, что Мудряка подозревают в содействии при банковском мошенничестве.

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