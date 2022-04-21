Кишинёв, 21 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Молдавии 21 апреля обратилась с запросом в парламент республики с ходатайством о лишении иммунитета депутата от Блока коммунистов и социалистов (БКиС) Раду Мудряка. Об этом объявил спикер парламента Игорь Гросу на заседании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Постановлением исполняющего обязанности генерального прокурора 20 апреля 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении депутата парламента Республики Молдова Раду Мудряка, а также других лиц на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, подпадающего под Уголовный кодекс», — зачитал Гросу текст обращения.

Запрос передали на рассмотрение в профильную юридическую комиссию. Мудряк заявил, что не согласен с обвинениями, и покинул зал заседаний. Сопредседатель фракции БКиС Влад Батрынча сообщил, что у депутата больное сердце.

«У него запрограммирована третья операция на сердце, и если что-то произойдет, вы будете виноваты», — сказал Батрынча после того, как проводил Мудряка.

Напомним, ранее и. о. генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу заявил, что Мудряка подозревают в содействии при банковском мошенничестве.