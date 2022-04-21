Тюмень, 21 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Тюменской областной думе самым состоятельным депутатом по итогам 2021 года стал генеральный директор АО «Ямалтрансстрой» Игорь Нак («Единая Россия»). Об этом свидетельствуют декларации народных избранников о доходах за 2021 год, опубликованные на сайте регионального парламента.

Пресс-служба тюменской областной думы Игорь Нак

Игорь Нак по итогам 2021 года задекларировал доход в 92,2 млн рублей. В 2020 году его доход составлял 72,9 млн руб. При этом он не имеет в собственности объектов движимого и недвижимого имущества. Для сравнения, доход председателя областной думы Сергея Корепанова составил в 2021 году 18,3 млн рублей (16,4 млн рублей в 2020).

Самый низкий доход по итогам 2021 года — у депутата Регины Юхневич — 31 тысяча рублей. Ей принадлежит земельный участок в четыре сотки и треть квартиры в долевой собственности площадью 51,7 кв. м.