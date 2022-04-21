Потсдам, Германия, , 16:10 — REGNUM Памятник советским воинам в городе Потсдаме (Германия) осквернён неизвестными, передаёт 21 апреля Berlin-Brandenburg.

Вандал Brady Hsu

Уточняется, что нападение произошло в ночь на 19 апреля: памятник облит красной краской. Местная полиция возбудила уголовное дело о «повреждении имущества общеопасным способом».

Комментируя случившееся, глава потсдамского городского совета Петер Хойер заявил, что совершено кощунство, ведь на территории мемориала «лежат солдаты, которые потеряли свои жизни при освобождении Потсдама». Здесь находится порядка 400 могил.

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