Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Болельщики футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) отправили 25 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса. Об этом 21 апреля сообщили в группе фанатов клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Fc-zenit.ru Зенит

Это уже вторая партия помощи, которую отправляют поклонники «Зенита». В общий объём груза вошли медицинские препараты, еда, питьевая вода и средства личной гигиены. Первая партия гуманитарного груза уже прибыла в свой пункт назначения.

В группе отмечают, что за неделю собранные вещи раздали нуждающимся жителям в прифронтовых населённых пунктах и в тех точках, где проходят боевые действия. Среди них Лутугино, Фрунзе, Донецкий, Золотое-5, Первомайск, Новая Астрахань, Рубежное.

Напомним, из Петербурга активно отправляют гуманитарный груз для беженцев ДНР, ЛНР и Украины. На этой неделе его отправили и городские учреждения культуры.