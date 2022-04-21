Париж, 21 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Учащиеся во Франции заблокировали несколько учебных заведений в Париже в знак протеста, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Климат, гендерное равенство, образование. Эти темы недостаточно освещались во время президентской кампании, по словам старшеклассников.

«Мы здесь весь день, чтобы быть услышанными перед вторым туром, и если нам придется снова мобилизоваться после каникул, мы будем там», — заявил французский старшеклассник, участник акции протеста.

Сотня старшеклассников заблокировала вход в заведение средней школы Лавуазье, расположенной в 5-й округ Парижа. Чуть дальше к востоку от столицы от 150 до 200 старшеклассников также устроили акцию протеста перед входом в лицей Вольтера. Другие парижские учреждения, такие как школьный комплекс Элен Буше, средняя школа Жюля Ферри или средняя школа Виктора Гюго, также заблокировали школьники.

Как сообщало ИА REGNUM, главы правительств Германии, Испании и Португалии косвенно призывают голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре выборов во Франции.