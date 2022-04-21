София, , 16:02 — REGNUM Парламент Болгарии ратифицировал договор между Софией и Вашингтоном о приобретении болгарской армией американских систем радиосвязи в рамках программы модернизации своих танковых подразделений. Об этом 21 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Армия Болгарии

Согласно официальной информации, соответствующая аппаратура будет размещена на танках Т-72 сухопутных войск и бронетранспортерах сил специальных операций.

Общая сумма контракта составляет более $17,2 млн.

Как отмечают в минобороны Болгарии, эти средства будут выплачиваться Пентагону ежемесячно в течение ближайших полутора лет.

Ранее болгарское правительство объявило о намерении интенсифицировать сотрудничество с США в военно-технической сфере.