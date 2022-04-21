Белград, 21 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Германии Оскару Отте в матче второго круга турнира в Белграде (Сербия). Встреча продолжалась 2 час 19 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету его соперника 10 эйсов, три ошибки на подаче и 5 из 13 брейков.

В третьем круге турнира Отте сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.

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