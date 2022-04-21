Москва, , 16:01 — REGNUM С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе можно выйти по гуманитарному коридору, который уже давно действует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук о необходимости выхода гражданских лиц с предприятия.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обращаю внимание Верещук и «потревоженных ею мировых лидеров»: гуманитарный коридор с территории «Азовстали» давно открыт. Вооружённые силы России об этом неоднократно заявляли», — написала в телеграм-канале российский дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что «мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на «Азовстали» воспользоваться» этим коридором.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на территории «Азовстали» находятся около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных. Она призвала международное сообщество «сфокусировать усилия» на данной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил о срыве украинской стороной эвакуации с территории «Азовстали» в городе Мариуполе (ДНР) мирных жителей. Он констатировал, что заявленная гуманитарная операция киевской властью была «цинично сорвана», открытым гуманитарным коридором никто не воспользовался. Он добавил, что командиры нацбатальонов не дали своим подчинённым возможность спасти жизнь.

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21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что для мирных жителей, которые могут находиться на территории завода, были подготовлены гуманитарные коридоры и объявлялся режим тишины, однако с завода никто не вышел.

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