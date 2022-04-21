Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,16%, до $108,04 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод

«Вышедшие 20 апреля данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США существенно разошлись с прогнозами, вместо роста на 2,4 млрд баррелей нефти показав сокращение на 8 млрд баррелей.

Упали также запасы дистиллятов и бензина, что свидетельствует о сохранении дефицита на мировом рынке.

Отчасти он связан с тем, что страны ОПЕК недоиспользуют оговоренные квоты, а американские добывающие компании сосредоточены на сокращении долга и выплате дивидендов, а не на инвестиции в увеличение добычи.

Подогревают рынок и неутихающие обсуждения отказа от российской нефти в Европе. В то же время ожидания повышения учетной ставки ФРС США сдерживают спекулянтов.

Тем не менее, вероятность попытки нефти марки Brent вернуться в зону выше $110 за баррель весьма высока», — полагает эксперт.

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