Липецк, , 18:11 — REGNUM Сергей Смирнов

По содержанию крупного рогатого скота и товарному производству молока «Мокрое» заняло одно из ведущих мест среди молочных хозяйств не только Липецкой области, но и России. СХП «Мокрое»

На полях Липецкой области разразилась настоящая информационная война. Одно из лучших агропромышленных предприятий не только региона, но и России – сельхозпредприятие «Мокрое» (СХП «Мокрое») — толкнулось с кампанией по дискредитации в местных СМИ. Поводом стали иски на сумму 55 млн рублей, которые подали в Арбитражный суд Липецкой области два местных фермера – отец и дочь, претендующие на земли в Лебедянском районе. И, хотя подобных споров хозяйствующих субъектов в Липецкой области десятки, именно этому конфликту уделили особое внимание ряд местных СМИ, отправляя на каждое слушание журналистов. В результате в печать выходят публикации, явно освещающие исключительно одну точку зрения.

Масла в огонь подливают и другие материалы – не только статьи в сомнительных изданиях, но и публикации известных московских блогеров. От дискредитации деятельности агрохолдинга «Мокрое» и его руководства анонимные заказчики черной пиар-кампании перешли уже к потоку лжи в адрес детей, внуков и дальних родственников руководства агрохолдинга.

Началось всё в прошлом году с того, что два фермера – Виктор и Анастасия Плохих – обвинили СПХ «Мокрое» в захвате нескольких крупных участков земли, которые планировали засеивать сами. Сюжеты о том, как технику крестьян не пускают в поле, разлетелись по региону. Истцы подали на «Мокрое» в суд, попросив обязать ответчика не чинить им препятствий в пользовании землей. Упущенную выгоду и недополученный доход за использование полей истцы по трем земельным участкам в трех исках оценили в астрономическую сумму – почти в 55 млн рублей (49 млн, 5 млн и почти 900 тысяч рублей).

Предварительное слушание по самому крупному иску (на 49 млн рублей) прошло Липецком арбитражном суде 20 апреля. Также состоялось слушание по иску на 5 млн рублей. Суммы требований истцы снизили до 47 млн и 4 млн рублей соответственно. Это, отмечает представитель СПХ «Мокрое» в суде адвокат Андрей Безрядов, вовсе неудивительно. «В двух из трех исков истцы изначально заявляли о намерении засеивать участки кормовой травой — люпином, но потом передумали и изменили требования, указав, что планировали сажать подсолнечник, расходы на посев которого значительно выше», — рассказал он.

При этом истица вновь не представила в суд документы, подтверждающие убытки, — что она потратили деньги на горюче-смазочные материалы, закупку семян, удобрения и т.п. именно для этих участков. Ведь у нее есть и другие. Фактически Плохих принесла суду один единственный документ — справку о затратах на обработку поля без конкретных первичных бухгалтерских документов: счетов-фактур, договоров, подтверждающих понесенные траты. Интересно, что на предыдущем заседании Плохих заявляла, что будет ходатайствовать о назначении по делу судебной экспертизы для определения размера ущерба, но 20 апреля отказалась, то есть снова передумала. А вместо первичных документов вручила суду выписку из налоговой инспекции о доходах и расходах.

Виктор Плохих же, предъявив суду уточненный иск на 4 млн рублей, отказался от требования освободить поле, признав, что ему не чинят препятствии в его пользовании. Вот такие переменчивые истцы. Слушания по этим искам теперь продолжаться 16 и 22 июня. Заседание по иску Виктора Плохих почти на 900 тысяч рублей назначено 27 апреля. Неизвестно, какие сюрпризы принесет оно.

Публикации, которые выходят в СМИ по этим делам, позволяют сделать вывод, что объективность их освещения оставляет желать лучшего. Но, как только на заседании всплывают нелицеприятные факты об истцах, журналисты хранят молчание, что наводит подозрение о заказном характере репортажей.

Между тем сказать есть о чем. Например, о том, как фермеры купили один из участков. Переговоры о его покупке (сейчас владелицей земли числится Анастасия Плохих) в Лебедянском районе СХП «Мокрое» вело с 16 пайщиками, начиная с 2018 года на протяжении двух лет. Людям выплатили деньги, но с регистрацией земли вышла заминка, чем и воспользовалась фермер. Доверенности на покупку земли, оформленные на прежнего гендиректора СХП «Мокрое» Ольгу Корвякову, были аннулированы, после чего Анастасия Плохих оформила от пайщиков новые. Те продали ей свои доли фактически во второй раз. Когда в декабре 2021 года руководство СХП «Мокрое» обратилось в полицию с заявлением о мошенничестве, деньги быстро вернули предприятию с одного счета и в один день. Специалисты уверены, это было сделано со счета новой собственницы – Анастасии Плохих.

Принцип «лучшая защита – это нападение» используется давно. Используют его и фермеры Плохих. Эксперты не исключают, что Плохих действуют сообща или как минимум в одном направлении с другими претендентами на земли в Лебедянском районе. Порочащие холдинг публикации начались в СМИ задолго до начала конфликта с Плохих, — когда у «Мокрого» был спор вокруг другой земли и с другим собственником. Тогда предприятие буквально атаковали проверками надзорные органы. Хозяйству вначале выписали несколько предписаний, а потом и штрафы. В различных же изданиях Липецка и соцсетях стали критиковать единоросса Корвякову, а затем, после ее увольнения, пресса переключились на занявшую ее место Ирину Бачурину – дочь учредителя СХП «Мокрое» Виктора Григорьева.

Параллельно в СМИ пошли публикации о свмом Викторе Григорьеве, заслуженном строителе России и почетном гражданине Липецкой области. Называя его строительным олигархом, авторы публикаций забыли упомянуть, что именно он в 1993 году спас умирающее село и создал там мощное многопрофильное агропредприятие, занимающее сейчас в России 49-е место по объему производства молока. Тогда село под свое крыло взяла одна из самых известных и успешных строительных организаций региона – возглавляемая Григорьевым компания СУ-11 «Липецкстрой». В деревне оставалось всего 300 жителей, большинство которых – пенсионеры. Село ждала печальная участь – исчезнуть с карты России. Но с созданием одноименного сельхозпредприятия жизнь там год за годом стала возрождаться. В селе построили многоквартирные дома, детский сад, медпункт и школу, столовую, дом культуры и общежитие. В населенный пункт провели газ, построили там храм. Сейчас штат сотрудников СХП «Мокрое» насчитывает около 650 специалистов, среди которых много молодежи.

Использование новейших агротехнологий и передового зарубежного опыта, развитие растениеводства, семеноводства, собственный комбикормовый завод, элеваторный комплекс, завод растительных масел, молочно-товарные комплексы, выведение элитных пород крупного рогатого скота, овцеводство, свиноводство и пчеловодство – вот лишь неполный список того, чем занят коллектив этого многопрофильного агрохолдинга. До мельчайших деталей продумана здесь и логистика. В Лебедяни построили новый железнодорожный терминал по загрузке зерна в вагоны мощностью до четырех тысяч тонн единовременного хранения с собственными подъездными путями, 15 вагонами, маневровым тягачом. Он позволяет осуществлять экспорт и импорт зерна не только с полей «Мокрого», но и оказывать услуги другим сельскохозяйственным предприятиям. По содержанию крупного рогатого скота и товарному производству молока «Мокрое» заняло одно из ведущих мест среди молочных хозяйств не только Липецкой области, но и России. По итогам 2020 года суточный надой молока здесь превысил 116 тонн и сельхозпредприятие вышло на первое место в Липецкой области по валовому надою.

Много ли в России крупных бизнесменов, кто бы так много сделал для села? Не думаем. С 2014 года в селе принимают беженцев из ДНР и ЛНР, обеспечивают их не только жильем, но и работой. В настоящее время ведется работа по приему на работу и расселению беженцев второй волны.

Предприятия в сфере АПК, особенно успешные, — сегодня в зоне повышенного риска и внимания со стороны желающих поживиться, в том числе за счет взыскания эфемерной упущенной выгоды и недополученного дохода. В этой истории много вопросов без ответов. Главный из них – нужны ли сегодня Липецкой области проблемы со стабильно работающим и развивающимся предприятием? Нужны ли эти грязные слухи? В свете недавнего заявления президента – вряд ли. Проводя в начале апреля совещание по поддержке агропромышленного комплекса, Владимир Путин подчеркнул необходимость «снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции и существенно увеличивать собственное производство». По всей видимости, кто-то не услышал национального лидера. Услышат ли эту историю власти региона?