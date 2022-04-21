Сеул, , 15:57 — REGNUM На территории межкорейского промышленного комплекса, расположенного в северокорейском городе Кэсон, произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, южнокорейская сторона зафиксировала возгорание на одном из заводов комплекса около 14:00 по местному времени. Сообщается, что пожар был потушен около 14:50 по местному времени.

«Правительство приложит усилия, чтобы выяснить какой ущерб был причинен заводу и близлежащим объектам, и сообщит о ситуации компаниям, имеющим заводы в межкорейском промышленном комплексе», — говорится в пресс-релизе министерства.

Напомним, что промышленный комплекс, являвшийся символом межкорейского экономического сотрудничества, был закрыт в феврале 2016 года после испытания КНДР ракеты дальнего радиуса действия.