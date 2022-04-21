Сеул, 21 апреля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. На территории межкорейского промышленного комплекса, расположенного в северокорейском городе Кэсон, произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, южнокорейская сторона зафиксировала возгорание на одном из заводов комплекса около 14:00 по местному времени. Сообщается, что пожар был потушен около 14:50 по местному времени.

«Правительство приложит усилия, чтобы выяснить какой ущерб был причинен заводу и близлежащим объектам, и сообщит о ситуации компаниям, имеющим заводы в межкорейском промышленном комплексе», — говорится в пресс-релизе министерства.

Напомним, что промышленный комплекс, являвшийся символом межкорейского экономического сотрудничества, был закрыт в феврале 2016 года после испытания КНДР ракеты дальнего радиуса действия.