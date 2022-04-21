Ереван, 21 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Анкара неоднократно заявляла, что готова вести переговоры с Ереваном по нормализации армяно-турецких соглашений без предварительных условий. Об этом 21 апреля заявил журналистам депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Виген Хачатрян.

Harout Arabian Флаги Армении

Журналисты указали ему, что представители руководства Турции неоднократно заявляли, что они всегда будут учитывать интересы Азербайджана. Хачатрян согласился с этим, но заявил, что считает это проблемой турецкой стороны.

«Это её проблема, пусть считается с тем, с кем хочет. Мы же говорим – без предусловий, Турция отвечает – да, без предусловий», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в случае появления предусловий диалог по нормализации отношений будет прекращён армянской стороной.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для нормализации отношений с Арменией не будет препятствий, если та покажет «искреннюю волю к урегулированию проблем с Азербайджаном». Турция закрыла границу с Арменией в 1993 году.