Нью-Дели, 21 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Власти Индии приняли решение разрешить Японии забрать со склада ООН в Мумбаи гуманитарные грузы для Киева с использованием коммерческих рейсов. Об этом 21 апреля сообщил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Как указал Багчи, МИД Индии получил запрос от Японии на разрешение приземлиться в Мумбаи, где есть склад УВКБ ООН, с которого японская сторона хочет забрать гуманитарные грузы для Украины.

«Я хотел бы подтвердить, что мы передали свое согласие на доставку грузов из Индии с использованием коммерческих самолетов. Также нам необходимо получить отдельный запрос на получение разрешения на пролет самолета сил самообороны Японии с гуманитарным грузом для Украины», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индия не стала принимать самолёт сил самообороны Японии с грузом помощи, предназначенным для Украины.