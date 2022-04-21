Власти Индии разрешили Японии забрать гуманитарные грузы для Киева
Нью-Дели, 21 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Власти Индии приняли решение разрешить Японии забрать со склада ООН в Мумбаи гуманитарные грузы для Киева с использованием коммерческих рейсов. Об этом 21 апреля сообщил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.
Как указал Багчи, МИД Индии получил запрос от Японии на разрешение приземлиться в Мумбаи, где есть склад УВКБ ООН, с которого японская сторона хочет забрать гуманитарные грузы для Украины.
«Я хотел бы подтвердить, что мы передали свое согласие на доставку грузов из Индии с использованием коммерческих самолетов. Также нам необходимо получить отдельный запрос на получение разрешения на пролет самолета сил самообороны Японии с гуманитарным грузом для Украины», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индия не стала принимать самолёт сил самообороны Японии с грузом помощи, предназначенным для Украины.