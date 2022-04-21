Тверь, , 15:54 — REGNUM Пять человек погибли в результате пожара в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери 21 апреля.

Пожар в здании НИИ Пресс-служба правительства Тверской области

«Еще трое погибших обнаружены на месте пожара. Всего погибли пять человек», — приводит ТАСС сообщение своего источника.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании оборонного НИИ произошёл около 11:08, сейчас горит три этажа из четырёх. К тушению привлечён вертолёт — он уже произвёл несколько сбросов воды. Ранее сообщалось о двух погибших и семи госпитализированных, в том числе три человека попали в реанимацию. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара.

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