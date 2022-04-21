София, , 15:53 — REGNUM Крупнейшая теплоэлектростанция Болгарии – «Марица-3, расположенная в Старозагорской области на юго-востоке страны, временно прекратила свою работу. Об этом 21 апреля сообщает софийская газета «Факты».

ТЭС Umsgroup.ru

Согласно официальной информации, соответствующий приказ был издан специальной комиссией болгарского министерства окружающей среды и водных ресурсов из-за систематических выбросов предприятием в воздух опасных веществ.

«За последние несколько месяцев руководство ТЭС получило десятки предписаний о создании необходимых фильтрационных систем, однако предупреждения не были приняты к сведению», — говорится в министерском документе.

По некоторым данным, в настоящее время основные мощности «Марицы-3» законсервированы. Подача угля и других видов топлива на центральный энергоблок не осуществляется.

Напомним, 7 апреля нынешнего года на станции произошел выброс диоксида серы. В период с апреля 2021-го года было зарегистрировано около 25 подобных происшествий.