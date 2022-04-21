Москва, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 3%, до 74,06 рубля. Евро падает на 3,54%, откатываясь до 79 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Укреплению российской валюты способствует возобновление роста сырьевых цен, а также приближение налогового периода, заставляющее экспортеров продавать валюту для расчетов с государством.

Кроме того, иностранцы по-прежнему не имеют возможности выводить активы, а импорт сокращается, что обеспечивает низкий спрос на валюту.

Положительное сальдо внешней торговли за I квартал продемонстрировало взлет, бюджет исполнен с новым рекордным профицитом, новых займов Минфин РФ не размещает, старые погашает, валюту в резервы по-прежнему не скупает.

Это позволяет рублю укрепляться, несмотря на всё большее смягчение Центробанком РФ валютного контроля и ожидающееся в конце апреля снижение учетной ставки.

В этих условиях, вероятно, регулятор продолжит смягчать ограничения и темпы снижения ставки, чтобы предотвратить избыточное укрепление национальной валюты», — полагает эксперт.

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