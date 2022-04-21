Париж, , 15:49 — REGNUM Главы правительств Германии Олаф Шольц, Испании Педро Санчес и Португалии Антонио Кошта косвенно призывают голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Выбор, стоящий перед французским народом, имеет решающее значение для Франции и для всех нас в Европе. Это выбор между кандидатом от демократической партии, который считает, что Франция сильнее в мощном и автономном Европейском союзе (ЕС), и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию», — говорится в заявлении лидеров трёх стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон желает отпраздновать победу на выборах в обширных парижских садах у подножия Эйфелевой башни.

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