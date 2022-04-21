Учитывая сложившуюся конъюнктуру на европейском рынке газа, решение Турции о добыче в Чёрном море выглядит обоснованным, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик .

«Цены высоки, кроме того, существует высокая вероятность того, что поставки газа из России могут быть сорваны. К тому же, у Турции существует необходимая инфраструктура для поставок этого газа.

Но заявленные сроки и объемы поставок выглядят малообоснованными, особенно учитывая риски, связанные с боевыми действиями в акватории Черного моря. Маловероятно, что проект удастся реализовать так быстро и что проект скоро выйдет на заявленные объемы добычи, иначе не очень понятно, почему он не был запущен раньше.

Кроме того, у других стран черноморского бассейна могут возникнуть вопросы об экологических последствиях проекта.

Нельзя исключать, что запуск должен замаскировать подготовку Турции к тому, чтобы под видом своего экспортировать российский газ.

Такое решение устроило бы и Европу, которая смогла бы сохранить лицо, и Россию, поскольку сложностей в расчетах в рублях тут не должно возникнуть», — пояснил эксперт.

Москва, , 15:48 — REGNUM Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены выделить инвестиции в размере $10 млрд для разработки газовых месторождений в Черном море.

Чёрное море Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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