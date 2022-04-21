Москва, 21 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Учитывая сложившуюся конъюнктуру на европейском рынке газа, решение Турции о добыче в Чёрном море выглядит обоснованным, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Чёрное море

«Цены высоки, кроме того, существует высокая вероятность того, что поставки газа из России могут быть сорваны. К тому же, у Турции существует необходимая инфраструктура для поставок этого газа.

Но заявленные сроки и объемы поставок выглядят малообоснованными, особенно учитывая риски, связанные с боевыми действиями в акватории Черного моря. Маловероятно, что проект удастся реализовать так быстро и что проект скоро выйдет на заявленные объемы добычи, иначе не очень понятно, почему он не был запущен раньше.

Кроме того, у других стран черноморского бассейна могут возникнуть вопросы об экологических последствиях проекта.

Нельзя исключать, что запуск должен замаскировать подготовку Турции к тому, чтобы под видом своего экспортировать российский газ.

Такое решение устроило бы и Европу, которая смогла бы сохранить лицо, и Россию, поскольку сложностей в расчетах в рублях тут не должно возникнуть», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены выделить инвестиции в размере $10 млрд для разработки газовых месторождений в Черном море.

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