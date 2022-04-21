Белград, 21 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Белграду стоит пересмотреть планы по вступлению в Европейский союз из-за требований Запада поддержать антироссийские санкции. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, сообщает 21 апреля пресс-служба ведомства.

Mil.ru Александр Вулин

На референдуме 44% сербских граждан проголосовали бы против вступления страны в ЕС, а 34% поддержали бы инициативу. Остальные пока не определились, следует из результатов опроса белградского агентства Ipsos.

По словам Вулина, уровень доверия к ЕС среди сербов опустился до исторического минимума. Он опустился бы ещё больше, если бы президент Александр Вучич один раз заявил о сомнениях в общем пути с ЕС.

В резолюции Европарламента есть требование к официальному Белграду поддержать санкции против России. Любовь Сербии к Европе в ЕС измеряют ненавистью к России, отметил он.

«Пришло время сказать себе – мы военно-нейтральная страна, давайте будем и политически нейтральной», — подчеркнул Вулин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Сербии заявил о ведении против Белграда гибридной войны.

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