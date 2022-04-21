Москва, 21 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В ситуации с блокированными на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинскими боевиками мировые лидеры могут помочь только тем, если они убедят их сдаться, воспользовавшись гуманитарным коридором. Об этом 21 апреля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как напомнила Захарова, ранее заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук заявила, что на «Азовстали» якобы находятся «гражданские лица» и призвала мировых лидеров сфокусировать свои усилия на этом заводе, назвав его «ключевой точкой для гуманитарных усилий».

«Обращаю внимание Верещук и «потревоженных ею мировых лидеров»: гуманитарный коридор с территории «Азовстали» давно открыт. Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на «Азовстали» им воспользоваться», — отметила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) киевскими боевиками пострадал один человек.