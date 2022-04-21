Мадрид, , 15:45 — REGNUM В Испании выявлен первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder. Об этом 21 апреля сообщает газета Mundo.

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Информацию об этом представил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Кроме того, испанские власти изучают ещё два возможных случая заражения, связанных с продукцией Kinder, которая была изготовлена в Бельгии. К настоящему моменту Европейский центр профилактики и контроля заболеваний подтвердил 85 случаев заражения в странах — членах Евросоюза, ещё 29 изучаются.

Ранее из-за многочисленных случаев сальмонеллёза Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в муниципалитете Арлон. Отмечалось, что речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.