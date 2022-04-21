Ла-Пас, 21 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Бывший президент Боливии Эво Моралес осудил военные вмешательства Соединенных Штатов в разных странах.

Kremlin.ru Эво Моралес

«США совершили столько вторжений в Ливию, Ирак и множество других стран иногда при помощи госпереворота, и при этом они считают себя защитниками прав человека», — сказал он в интервью RT.

Он напомнил, что США «не ратифицировали ни одного международного договора, ни одной конвенции по правам человека».

«Какое моральное право, какие полномочия у них есть, чтобы говорить о правах человека? Они считают, что имеют право судить о правах человека! Но при чём тут военные вмешательства?» — задался вопросом он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моралей заявил, что приостановка членства России в Совете по правам человека при ООН свидетельствует о лицемерной политике Соединенных Штатов.

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