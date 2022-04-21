Тверь, 21 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 привлечён к тушению пожара в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери 21 апреля, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери тушат оборонный НИИ

«К тушению привлечен вертолет МИ-8 МЧС России, который уже совершил семь сбросов воды», — уточнили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, вопрос, по поручению губернатора Игоря Рудени, находится на контроле минздрава области.

На месте работают подразделения пожарно-спасательных частей, привлечено более 240 человек, 69 единиц техники, бригады скорой медицинской помощи. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл утром 21 апреля, площадь возгорания — около 1,5 тысячи квадратных метров. Известно о двух погибших и семи госпитализированных. Военная прокуратура начала проверку.