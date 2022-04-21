Энгельсский район, Саратовская область, , 15:40 — REGNUM В Энгельсском районе Саратовской области днем 21 апреля утонул рыбак. На месте происшествия работают следователи, сообщает следственное управление СКР по региону.

Рыбалка

По предварительным данным, днем 21 апреля 56-летний мужчина рыбачил на своей лодке в реке Каюковка в селе Шумейка. На глазах очевидцев мужчина выпал в водоем. Пострадавшего незамедлительно извлекли из воды и транспортировали на берег. Прибывшие медработники констатировали смерть рыбака.

При внешнем осмотре погибшего телесных повреждений не выявили. Точную причину смерти установит экспертиза. Организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилой рыбак из Московской области утонул в Волге в районе города Конаково Тверской области 23 марта.

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