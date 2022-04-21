Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге старшеклассник попытался в школе задушить женщину-педагога её же шарфом, сообщил 21 апреля источник в правоохранительных органах.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Как стало известно ИА REGNUM, инцидент произошел в первой половине дня в среду, 20 апреля. В 11:36 мск в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение, что в учебном заведении по улице Композиторов ученик душил учителя.

«В классе школы 15-летний ученик 10 класса дернул за шарф, находившийся на шее 56-летней воспитателя школы. Ей была оказана медпомощь», — рассказал собеседник агентства.

Детали инцидента устанавливаются.