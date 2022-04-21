Ереван, , 15:39 — REGNUM Оппозиционные партии Армении в «ближайшие дни» организуют масштабные акции протеста. Об этом 21 апреля сообщил журналистам глава парламентской фракции «Честь имею», бывший директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян.

Политик участвует в непрерывной сидячей протестной акции на площади Свободы в Ереване с 17 апреля. Он считает, что цели первой стадии политической борьбы достигнуты.

«Я не считаю, что нам не удалось развернуть сетевую борьбу. Поверьте, на площадь Свободы приходят люди, которые никогда прежде не участвовали в митингах», — сказал Ванецян.

Он отметил, что к протестам присоединяются другие оппозиционные силы.

Напомним, протестующие на площади Свободы в Ереване выступают в поддержку Нагорного Карабаха. Они заявляют, что власти Армении действуют против интересов армянского народа.

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