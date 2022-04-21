В Приангарье огнём природных пожаров поражено уже почти 200 гектаров
Иркутск, 21 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки, 20 апреля, в лесном фонде в Иркутской области зарегистрировано и ликвидировано четыре пожара, сообщает телеграм-канал правительства региона.
По одному возгоранию потушено в Эхирит-Булагатском, Иркутском, Боханском и Нижнеудинском районах. Общая площадь этих очагов была 199 га, из которых 152 га не лесные.
В тушении всех очагов 20 апреля было задействовано 78 сотрудников лесопожарных формирований, два мобилизованных гражданина, 18 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг осуществляли два легкомоторных самолета и один Ан-2, их налет составил 9 часов 45 минут.
Как сообщало ИА REGNUM, мощные природные пожары на берегах Байкала стали причиной закрытия нескольких туристических маршрутов.
В регионе с 11 апреля объявлено начало пожароопасного сезона.
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