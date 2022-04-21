Уфа, , 15:47 — REGNUM Экс-сотрудника ГИБДД Воронежской области обвиняют в получении взяток в Башкирии за восстановление прав на получение водительских удостоверений после их лишения. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, с 2019 по 2021 год фигурант уголовного дела, будучи инспектором ГИБДД Воронежской области, получал через двух приятелей из г. Уфы деньги от граждан, которые были лишены водительских прав, но, в установленном законом порядке не сдали удостоверения или не уведомили об их утере органы ГИБДД, в связи с чем срок их лишения специального права течь не начал.

«После перечисления денежных средств инспектор вносил заведомо ложные сведения в информационную базу ГИБДД о начале течения срока лишения права на управление автомобилем и о его окончании, на основании чего взяткодатели были необоснованно допущены до экзамена на получение водительского удостоверения», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что сумма взяток составляла от 20 до 40 тысяч рублей, в одном случае фигурант уголовного дела потребовал за свои услуги 160 тысяч рублей.

В материалах дела указано, что всего за этот период обвиняемый получил взятки на сумму свыше 600 тысяч рублей (выявлено совершение 20 эпизодов преступлений).

По данному факту в отношении 31-летнего бывшего полицейского были возбуждены уголовные дела. Свою вину он признал.

«Уголовные дела были возбуждены на основании результатов оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Башкирии», — говорится в сообщении.

Расследование дел продолжается. В отношении подозреваемых в посредничестве также возбуждены уголовные дела, некоторые из них переданы в суд для рассмотрения по существу.