Екатеринбург, 21 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Шестеро военнослужащих, попавших в плен на Украине, вернулись в Свердловскую область. Об этом журналистам сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

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По словам омбудсмена, свердловчан вызволили с помощью обмена пленными. Военнослужащие уже вернулись в Свердловскую область. Среди бывших военнопленных офицеров нет, четыре человека носят звание ефрейтора. Военнослужащие проходят реабилитацию в одном из госпиталей региона.

В плену остаются еще двое свердловчан. Ведется работа по их вызволению, отметила Мерзлякова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля стало известно о возвращении в Свердловскую область контрактника, попавшего в плен на Украине.