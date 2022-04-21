В Свердловскую область с Украины вернулись ещё шестеро солдат
Екатеринбург, 21 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Шестеро военнослужащих, попавших в плен на Украине, вернулись в Свердловскую область. Об этом журналистам сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Mil.ru
Солдаты
По словам омбудсмена, свердловчан вызволили с помощью обмена пленными. Военнослужащие уже вернулись в Свердловскую область. Среди бывших военнопленных офицеров нет, четыре человека носят звание ефрейтора. Военнослужащие проходят реабилитацию в одном из госпиталей региона.
В плену остаются еще двое свердловчан. Ведется работа по их вызволению, отметила Мерзлякова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля стало известно о возвращении в Свердловскую область контрактника, попавшего в плен на Украине.