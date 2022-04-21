Москва, 21 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Заявления бывшего эксперта Deutsche Bank Томаса Майера по поводу краха евро выглядят несколько излишне алармистскими, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Во всяком случае, в той части, в которой он в качестве рисков инфляции приводит пример прихода к власти Гитлера — это явная манипуляция, рассчитанная на людей, плохо знакомых с вопросом.

Действительно галопирующая инфляция в Германии наблюдалась в ранний период Веймарской республики, к моменту же прихода Гитлера к власти она многократно снизилась.

О причинах, которыми была вызвана тогдашняя гиперинфляция, можно рассуждать долго, но очевидно, что они мало имеют общего с нынешней ситуацией и что пока таких масштабов обесценивания денег в Европе нет оснований.

Да и саму зону евро, как бы это ни было выгодно для США, чья валюта конкурирует с ним за лидерство в международных расчетов, развалить не так просто. Слишком много взаимных обязательств и интересов в мире завязано на ее целостность.

Да, как верно отмечает эксперт, политика Евроцентробанка в последний год существенно мягче, чем политика ФРС США — они лишь незначительно сократили масштабы выкупа облигаций с рынка и пока не спешат повышать ключевую ставку.

Но Европа может себе это позволить - ее внешнеторговый баланс лучше, чем у США, да и отношение долга к ВВП лучше, как и бюджетные балансы.

Грубо говоря, европейский регулятор стремится поддержать свою экономику пользуясь тем, что для США сейчас проблема инфляции стоит более остро.

Но в целом, конечно, текущий кризис будет ужесточать противоречия внутри ЕС и еврозоны, в частности, между Германией и Францией, а также между развитыми странами и недавно принятыми восточноевропейскими членами.

Впрочем, крупнейшие из восточноевропейских экономик смогли уклониться от вступления в еврозону, так что у них есть возможности для маневра», — считает эксперт.

Как сообщало, бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что длительная инфляция, которая в сложившихся условиях ожидает Евросоюз, способна уничтожить евро.

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