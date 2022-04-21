Таллин, , 15:36 — REGNUM В отношении России необходимо ввести новый пакет санкций, причём сделать этот как можно быстрее. Об этом на встрече в Таллине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы должны как можно скорее принять шестой пакет санкций Европейского союза», — подчеркнула министр, слова которой приводит пресс-служба эстонского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что Эстония «очень хочет, чтобы он распространялся и на импорт нефти и газа».

«Европа должна добиться энергетической независимости от России. Эстония с её протяженной прибрежной зоной может последовать примеру Германии, которая является вторым по величине в мире производителем ветровой энергии», — подчеркнула Лийметс.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Евросоюз ввёл против России пятый пакет санкций, куда входит запрет на поставки российского угля. Сторонники ужесточения санкций, к которым относится и Литва, призывают ввести на эмбарго на российские нефть и газ.

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Страны Европейского союза уже приступили к разработке шестого пакета антироссийских санкций с «нефтяной опцией».

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