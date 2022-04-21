Тверь, 21 апреля 2022, 15:36 — REGNUM Семь человек госпитализированы после пожара в здании Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, три человека находятся в реанимации.
«Четыре человека находятся в ожоговом отделении», — приводят РИА Новости слова представителя областной клинической больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о гибели двух человек при пожаре и о более чем 20 пострадавших. Причина пожара устанавливается. Военная прокуратура начала проверку.
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