Тверь, 21 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Семь человек госпитализированы после пожара в здании Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, три человека находятся в реанимации.

Пресс-служба правительства Тверской области Пожар в НИИ

«Четыре человека находятся в ожоговом отделении», — приводят РИА Новости слова представителя областной клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о гибели двух человек при пожаре и о более чем 20 пострадавших. Причина пожара устанавливается. Военная прокуратура начала проверку.