Вильнюс, , 15:36 — REGNUM Памятник погибшим во время Великой Отечественной войны в Вильнюсе в очередной раз подвергся атаке вандалов. Об этом 21 апреля сообщает департамент полиции Литвы.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В Вильнюсе на улице Аграсту на памятнике мемориала Панеряй нарисованы две латинские буквы V… Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении литовских правоохранителей.

Вместе с тем, это третий с начала апреля текущего года случай, когда происходит осквернение указанного памятника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии готовит поставки тяжёлого вооружения Украине.