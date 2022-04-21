Вильнюс, 21 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Памятник погибшим во время Великой Отечественной войны в Вильнюсе в очередной раз подвергся атаке вандалов. Об этом 21 апреля сообщает департамент полиции Литвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«В Вильнюсе на улице Аграсту на памятнике мемориала Панеряй нарисованы две латинские буквы V… Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении литовских правоохранителей.

Вместе с тем, это третий с начала апреля текущего года случай, когда происходит осквернение указанного памятника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии готовит поставки тяжёлого вооружения Украине.