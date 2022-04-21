Москва, , 15:40 — REGNUM Врио председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск избран свердловский силовик, генерал-полковник полиции в отставке Николай Овчинников, сообщила 21 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев и Овчинников mvdmedia. ru

Овчинников занял пост врио председателя совета после того, как в декабре 2021 года ушел из жизни генерал-полковник внутренний службы Иван Шилов.

«На внеочередном заседании Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Николай Овчинников единогласно избран на должность временно исполняющего обязанности председателя Совета», — отметила Волк.

После назначения с Овчинниковым встретился глава министерства внутренних дел генерал полиции РФ Владимир Колокольцев. Они обсудил перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации, в том числе касающиеся оказания всесторонней помощи пенсионерам МВД России и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

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Николай Александрович Овчинников прошел путь от следователя Восточно-Сибирского следственного отделения транспортной милиции МВД СССР до статс-секретаря – заместителя МВД РФ.

Возглавлял Управление внутренних дел города Екатеринбурга, Главное управление по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД России. Руководил Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств.

Также был депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва. Награжден государственными и ведомственными наградами, имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».